Что такое неггинг и как он разрушает самооценку

Большинство людей любят комплименты, и это совершенно естественно. Однако их можно делать по-разному: искренне, вызывая улыбку, или с таким оттенком, что собеседник остаётся в замешательстве, не понимая, похвалили его или оскорбили.
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