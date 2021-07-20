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Покупку электромобилей помогут простимулировать льготами

20 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг РФ готов возобновить программу стимулирования спроса на автомобили через льготные кредиты при его снижении, с 2022 года планирует распространить этот механизм поддержки отрасли на экологичные виды транспорта.

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