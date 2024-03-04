Нет у меня для вас другой оппозиции, и нет соперников Путина

Виктор Анисимов Эта либерасто - коммунистическо - педерастическая оппозиция сломалась, несите новую И нет у меня для вас другой оппозиции, а та что есть, увы давно вышла в тираж и никому не интересна кроме их западных хозяев.
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