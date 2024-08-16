Улучшить жизнь вокруг себя: проект «Комфортное Поморье»

Активные граждане могут предложить свои идеи по улучшению жизни в Архангельской области.В этом году все желающие могут принять участие в новом этапе проекта «Комфортное Поморье» и реализовать свою идею в своём населённом пункте за счёт средств областного и муниципальных бюджетов.
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