Улучшить жизнь вокруг себя: проект «Комфортное Поморье»

Активные граждане могут предложить свои идеи по улучшению жизни в Архангельской области.В этом году все желающие могут принять участие в новом этапе проекта «Комфортное Поморье» и реализовать свою идею в своём населённом пункте за счёт средств областного и муниципальных бюджетов.