Молодежь 40 лет: врач сказал, как узнать свой реальный возраст

Академик РАН Геннадий Онищенко предложил повысить возраст молодежи с 35 до 40 лет. Аргументы приводятся весомые: современный человек дольше сохраняет работоспособность, высокий уровень когнитивных способностей и физическую форму.
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