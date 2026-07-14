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Аргументы и Факты

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Молодежь 40 лет: врач сказал, как узнать свой реальный возраст

Молодежь 40 лет: врач сказал, как узнать свой реальный возраст

Академик РАН Геннадий Онищенко предложил повысить возраст молодежи с 35 до 40 лет. Аргументы приводятся весомые: современный человек дольше сохраняет работоспособность, высокий уровень когнитивных способностей и физическую форму.

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