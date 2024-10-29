Процессы, происходящие в мире, говорят о том, что сейчас вырисовывается конфигурация грядущего противостояния Глобального Юга и Запада.
Коалиции будущей Третьей мировой уже сформированы
Комментарии
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Астон Мартин
не надо было ломать СССР , капитализм не может существовать мирно априори
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12 час.
Астон Мартин
американцы боялись СССР и это факт , а сейчас они осторожничают и видя что никто не дает им сдачи наглеют все больше , это может привести к очень печальным последствиям для всех
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11 час.
Владимир Назанский
Как будто не было войн между соц странами..Историю надо учить. А единый Союз и весь восточный блок точно не надо было разрушать
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8 час.
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