Коалиции будущей Третьей мировой уже сформированы

Астон Мартин не надо было ломать СССР , капитализм не может существовать мирно априори

Астон Мартин американцы боялись СССР и это факт , а сейчас они осторожничают и видя что никто не дает им сдачи наглеют все больше , это может привести к очень печальным последствиям для всех