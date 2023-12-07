Прокуратура Японии запросила казнь для подозреваемого в поджоге студии аниме

Сообщается, что японская прокуратура запросила смертный приговор для 45-летнего Синдзи Аобы, который, по их версии, поджег анимационную студию Kyoto Animation в июле 2019 года, приведя к гибели 36 человек.
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