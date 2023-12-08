Медведев: Прямое столкновение России и НАТО стало реальнее, чем когда-либо

Перспектива прямого военного конфликта между Россией и странами НАТО с переходом в третью мировую войну стала реальнее, чем когда-либо со времен Карибского кризиса, считает первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и экс-президент страны Дмитрий Медведев.