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Депутат Шеремет: при ударе по ЗРК Patriot могли погибнуть военные США

Депутат Шеремет: при ударе по ЗРК Patriot могли погибнуть военные США

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет допустил, что при уничтожении российскими войсками двух ЗРК Patriot в Донецкой Народной Республике могли погибнуть американские военные.

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