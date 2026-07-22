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Лесной пожар охватил значительную площадь в департаменте Жиронда во Франции

В южной части Франции, в департаменте Жиронда, вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь охватил обширную территорию лесных массивов, что повлекло за собой значительное беспокойство среди местных жителей и служб безопасности.

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