Лесной пожар охватил значительную площадь в департаменте Жиронда во Франции

В южной части Франции, в департаменте Жиронда, вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь охватил обширную территорию лесных массивов, что повлекло за собой значительное беспокойство среди местных жителей и служб безопасности.
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