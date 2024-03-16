Подарки на день рождения Куйвашева спасают жизни детей

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 16 марта исполняется 53 года. В этот день он традиционно просит об одном — сделать пожертвование в любой благотворительный фонд помощи детям, и это станет лучшим подарком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии