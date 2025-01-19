Недоперекуп: Продавали Хонду — порвали два баяна

Зная, насколько они "нежны" к риэлторам и дилерам на пикапе, осмелюсь опубликовать немного провокационный рассказ на пересечении этих двух "отраслей" :) На самом деле это я Один из моих любимых" дела» (как сейчас популярно говорить).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии