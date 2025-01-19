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#Недоперекуп: Продавали Хонду — порвали два баяна

#Недоперекуп: Продавали Хонду — порвали два баяна

﻿﻿Зная, насколько они "нежны" к риэлторам и дилерам на пикапе, осмелюсь опубликовать немного провокационный рассказ на пересечении этих двух "отраслей" :) На самом деле это я Один из моих любимых" дела» (как сейчас популярно говорить).

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