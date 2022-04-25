Казалось бы, ничего особенного, но когда начинаешь есть — остановиться сложно: рецепт салата на каждый день без майонеза

Ингредиенты: 1 куриное филе 300 гр. пекинской капусты 200 гр. моркови по-корейски 1 болгарский перец 1 огурец соль и перец по вкусу для заправки: 5 ст.
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