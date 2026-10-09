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«Дай Бог дожить, увидеть»: мать Жанны Фриске 11 лет ждёт встречи с внуком

«Дай Бог дожить, увидеть»: мать Жанны Фриске 11 лет ждёт встречи с внуком

Платон Шепелев — сын Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. Ему тринадцать. Он учится в элитной частной школе, играет в баскетбол и хорошо играет на гитаре.

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