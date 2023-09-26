Политолог Перенджиев заявил, что Польша и Украина разыгрывают ухудшение отношений для обмана россиян

Он напомнил, что хоть Варшава и перестала поддерживать Киев оружием, но ее наемники все еще сражаются на стороне ВСУУхудшение отношений между Польшей и Украиной — это информационно-политическая операция по введению всех граждан и руководства России в заблуждение.