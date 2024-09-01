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Путин пообщается со школьниками и проведёт совещание по Дальнему Востоку

Путин пообщается со школьниками и проведёт совещание по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт на полях Восточного экономического форума совещание по развитию Дальнего Востока, а также пообщается со школьниками в рамках открытого урока «Разговор о важном».

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