Путин пообщается со школьниками и проведёт совещание по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт на полях Восточного экономического форума совещание по развитию Дальнего Востока, а также пообщается со школьниками в рамках открытого урока «Разговор о важном».
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