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ВСУ атакуют Тверскую область, в регионе работает ПВО - источник

ВСУ атакуют Тверскую область, в регионе работает ПВО - источник

Украинские беспилотники попытались атаковать военный аэродром Мигалово в районе Твери. Об этом сообщает телеграм-канал Mash и публикует кадры отражения атаки.

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