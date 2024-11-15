Президент высоко оценил работу омбудсменов в сфере здравоохранения

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.
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