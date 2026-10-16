В России 18 октября отмечается День работников дорожного хозяйства. В преддверии этого праздника «Татар-информ» поговорил с начальником «Волго-Вятскуправтодора» Ильнуром Нурмухаметовым, чтобы узнать о том, какие федеральные трассы будут обновлены в этом году, и о планах дорожных работ на ближайшие годы.
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