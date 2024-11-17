Русская весна
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Русская весна

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«Ракеты сами за себя скажут»: Зеленский — о разрешении США на удары ATACMS по РФ (ВИДЕО)

«Ракеты сами за себя скажут»: Зеленский — о разрешении США на удары ATACMS по РФ (ВИДЕО)

Зеленский прокомментировал разрешение США бить вглубь территории России.  «План усиления Украины — это План победы, который я представил партнерам.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... КУ-КУ-Зеленский – конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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18 час.
АК
Амара Карпова
Почему это грязное животное🤮до сих пор жив?!🤬
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14 час.

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