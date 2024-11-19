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Жительница Подмосковья заявила Малахову, что она дочь Галины Вишневской

Жительница Подмосковья заявила Малахову, что она дочь Галины Вишневской

После смерти известной советской оперной певицы Галины Вишневской у нее остались две дочери. Однако неожиданно в Подмосковье появилась женщина, утверждающая, что она является внебрачной дочерью знаменитости.

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