Жительница Подмосковья заявила Малахову, что она дочь Галины Вишневской

После смерти известной советской оперной певицы Галины Вишневской у нее остались две дочери. Однако неожиданно в Подмосковье появилась женщина, утверждающая, что она является внебрачной дочерью знаменитости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии