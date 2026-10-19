Новый комплекс ударных беспилотников в Ростовской области возвели за шесть недель, и наиболее вероятное объяснение этой стройки — расширение уже действующей инфраструктуры реактивных «Гераней», применение которых, по украинским данным, резко выросло ещё летом.
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