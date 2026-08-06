Астронавт запечатлел супертайфун с борта МКС / © Anil Menon / NASA Менон рассказал, что фотографию он сделал на свой iPhone, находясь в модуле Cupola Международной космической станции — панорамной обзорной обсерватории с шестью боковыми иллюминаторами и большим центральным окном, обращенным к Земле.