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Закон и Порядок

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  • vkasincev Касинцев
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  • Александр Салтановский
    Нельзя верить этим проституткам - ждунам из Одессы, Харькова, Николаева и особенно кУева, именно благодаря им мы имее...В Киеве нас ждут ...
  • Александр Салтановский
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Уязвимость Новатэка, норвежский газ вдвое дороже российского и успехи геологоразведки

Уязвимость Новатэка, норвежский газ вдвое дороже российского и успехи геологоразведки

1. Создать теневой флот газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) России будет значительно сложнее, чем теневой флот для перевозки нефти, на покупку которого потребовалось всего лишь около года.

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