За смерть ребенка 5,6 млн рублей получат муж с женой из Новосибирской области

Ничто не предвещало беды, беременность протекала без патологий, рассказала мама погибшего малыша. Когда начались роды, женщину приняли в родильное отделение Баганской ЦРБ, однако родить самостоятельно она не смогла.
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