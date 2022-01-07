Славянская доктрина

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Сергей Крикалев - единственный человек, который путешествовал во времени на 0,02 секунды

Сергей Крикалев - единственный человек, который путешествовал во времени на 0,02 секунды

Maxim   Сергей Крикалев - единственный человек, который путешествовал во времени на 0,02 секунды Путешествия во времени всегда занимали разум человечества, и во все времена находились люди, утверждавшие, что им удалось побывать в прошлом или будущем.

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