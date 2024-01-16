Apple рассказала, чем будет развлекать пользователей Vision Pro — от футбола до трё...

Apple рассказала, чем будет развлекать пользователей Vision Pro — от футбола до трёхмерных динозавровApple продолжает привлекать внимание к своей гарнитуре дополненной реальности Vision Pro в преддверии старта предзаказов 19 января.
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