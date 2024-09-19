Подполковник ФСБ Филатов: Вслед за пейджерами в Ливане могут рвануть мобильники

Более 20 человек в Ливане погибли после взрывов устройств связи. Подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов высказал свое мнение по этому поводу, пишет телеканал «360».
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