Зачем на Руси в народный праздник Федула Ветреника 18 апреля настежь открывали окна Анастасия АндрееваВ древней Руси 18 апреля был днем памяти Федула, христианского мученика, который стал символом веры, отданной даже в тяжелые времена.
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