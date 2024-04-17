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FTimes

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Зачем на Руси в народный праздник Федула Ветреника 18 апреля настежь открывали окна

Зачем на Руси в народный праздник Федула Ветреника 18 апреля настежь открывали окна

Зачем на Руси в народный праздник Федула Ветреника 18 апреля настежь открывали окна Анастасия АндрееваВ древней Руси 18 апреля был днем памяти Федула, христианского мученика, который стал символом веры, отданной даже в тяжелые времена.

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