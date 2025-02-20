Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии В. Залужный заявил, что ошибся в стратегии.
Я ошибся в стратегии, но победа Украины возможна при 4 условиях, — Залужный (ВИДЕО)
Комментарии
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Лев Добрый
Залужный путает НАТО с Украиной! Война идёт между НАТО и Россией, но с участием террористов Украины!😱👈😜
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22 час.
Юна
Чтоб защищать страну народ должен ей гордиться. А в укропии чем гордиться? Всех запугали, всё позакрывали. Правят страной наркоманы, дебилы и убийцы. И побирушки!
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21 час.
Влад Владимиров
Когда к своему народу ты сам относишься как к быдлу, то ожидать иной ответной реакции от него ты сам уже не вправе... Поэтому, когда у руля страны находятся небритые гориллы, то большой шанс оказаться им всем там в большой канаве...
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20 час.
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