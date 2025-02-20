Я ошибся в стратегии, но победа Украины возможна при 4 условиях, — Залужный (ВИДЕО)

Чтоб защищать страну народ должен ей гордиться. А в укропии чем гордиться? Всех запугали, всё позакрывали. Правят страной наркоманы, дебилы и убийцы. И побирушки!

Влад Владимиров

Когда к своему народу ты сам относишься как к быдлу, то ожидать иной ответной реакции от него ты сам уже не вправе... Поэтому, когда у руля страны находятся небритые гориллы, то большой шанс оказаться им всем там в большой канаве...