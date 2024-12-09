Список российских режиссёров, вкладывающих в свои «киношедевры» откровенную пошлятину и грязь, набирается значительный. Но одно дело похабная картинка, а совсем другое – деструктивные смыслы
Расскажем сегодня о «творчестве» одного из таких режиссёров – этнического армянина Сарика Андреасяна.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
самае страшное что власть этого не понимает . министр .комитет по культуре в госдуре .
Ленин сказал на заре становления нового государства: "Пока народ неграмотен, важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк". Это чисто политическая мысль("пока народ неграмотен" ). И сегодня она неожиданно стала актуальной - так как молодёжь не читает книг и ленится думать, то кино вновь стало инструментом воздействия на молодое поколение! Поэтому надо внимательно следить - ЧТО попадает на наши экраны.
Шедевров кинематографа пока ещё не сняли и даже хорошего кино нет(((
Свежие комментарии