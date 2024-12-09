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Список российских режиссёров, вкладывающих в свои «киношедевры» откровенную пошлятину и грязь, набирается значительный. Но одно дело похабная картинка, а совсем другое – деструктивные смыслы

Список российских режиссёров, вкладывающих в свои «киношедевры» откровенную пошлятину и грязь, набирается значительный. Но одно дело похабная картинка, а совсем другое – деструктивные смыслы

Расскажем сегодня о «творчестве» одного из таких режиссёров – этнического армянина Сарика Андреасяна.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
самае страшное  что власть этого не понимает .  министр  .комитет  по культуре   в госдуре  .
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5 час.
Н
НС
Ленин сказал на заре становления нового государства: &quot;Пока народ неграмотен, важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк&quot;. Это чисто политическая мысль(&quot;пока народ неграмотен&quot; ). И сегодня она неожиданно стала актуальной - так как молодёжь не читает книг и ленится думать, то кино вновь стало инструментом воздействия на молодое поколение!   Поэтому надо внимательно следить - ЧТО попадает на наши экраны.
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4 час.
Неизвестно Неизвестно
Шедевров кинематографа пока ещё не сняли и даже хорошего кино нет(((
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2 час.

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