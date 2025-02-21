В Глинищево под Брянском таинственно выгорела кабина автокрана

ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о том, что в Глинищево произошёл пожар в автомобиле. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причины возгорания автомобиля, сообщили в пресс-службе ведомства.
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