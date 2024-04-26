Эхо древнего мира в Genshin Impact: как начать и пройти «Эхо древнего мира» — задани...

Эхо древнего мира в Genshin Impact: как начать и пройти«Эхо древнего мира» — задание мира в Genshin Impact, в котором вам нужно помочь Тобии и Карабос найти способ снять печать, отыскать утраченную партитуру и познакомиться с девушкой по имени Тайлефер.