Путин открыл новые кампусы в регионах России. Главное

Современные кампусы сразу в нескольких вузах открыли в российских регионах. Новые учебные корпусы, общежития и лаборатории возведены, в том числе, в Москве, Татарстане, Югре, и других регионах — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий расскажет.