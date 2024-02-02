Путин открыл новые кампусы в регионах России. Главное

Современные кампусы сразу в нескольких вузах открыли в российских регионах. Новые учебные корпусы, общежития и лаборатории возведены, в том числе, в Москве, Татарстане, Югре, и других регионах — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий расскажет.
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