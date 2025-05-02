В ХМАО на треть вырос спрос на перегон автомобилей

В ХМАО растет спрос на перегон автомобилей и услуги авто консультантов. Весной международные автоперевозки выросли на 22%, спрос на услуги водителей-перегонщиков увеличился на 31%, а на перевозку автовозами — на 5%.
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