Елена Царёва предупредила о рисках здоровья из-за нарушений сна

Невролог Елена Царёва в интервью RT рассказала о серьезных последствиях нарушения сна для здоровья. Она отметила, что такие нарушения могут вызвать сердечно-сосудистые и психические заболевания, снижают иммунитет и связаны с рисками онкологии и нейродегенерации.