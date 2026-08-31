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Царьград

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Елена Царёва предупредила о рисках здоровья из-за нарушений сна

Елена Царёва предупредила о рисках здоровья из-за нарушений сна

Невролог Елена Царёва в интервью RT рассказала о серьезных последствиях нарушения сна для здоровья. Она отметила, что такие нарушения могут вызвать сердечно-сосудистые и психические заболевания, снижают иммунитет и связаны с рисками онкологии и нейродегенерации.

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