Елена Царёва предупредила о рисках здоровья из-за нарушений сна

Невролог Елена Царёва в интервью RT рассказала о серьезных последствиях нарушения сна для здоровья. Она отметила, что такие нарушения могут вызвать сердечно-сосудистые и психические заболевания, снижают иммунитет и связаны с рисками онкологии и нейродегенерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Русскому патриоту...
- Передозировка "Се...
- Дикий медведь при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым