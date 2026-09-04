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Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР

Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР

Главным препятствием для планов Североатлантического альянса по истощению России стала стремительно растущая убыль населения Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ .

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