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Турист погиб во время похода по "Тропе испытаний" от лап медведя

Турист погиб во время похода по "Тропе испытаний" от лап медведя

В Баргузинском районе Бурятии завершилась поисковая операция на полуострове Святой Нос. Спасатели обнаружили погибшим 61-летнего Виктора, который несколько дней назад отправился один на сложный маршрут "Тропа испытаний", сообщает Life.

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