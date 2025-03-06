Разработчики Zenless Zone Zero официально представили Вивиан — нового персонажа-ан...

Разработчики Zenless Zone Zero официально представили Вивиан — нового персонажа-аномалистаВивиан будет S-ранговым агентом эфирной стихии специализации “Аномалия”, принадлежащим к фракции “Пересмешники”Читать дальше → источник#Zenless_Zone_Zero.
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