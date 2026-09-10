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Когда суд сам путает даты: ВС РФ о праве на участие в заседании

Кассация огласила в заседании одну дату следующего разбирательства, а в определении об отложении указала другую.

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