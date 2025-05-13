Nvidia скоро представит мобильную GeForce RTX 5050 — ноутбуки с ней уже пок...

Nvidia скоро представит мобильную GeForce RTX 5050 — ноутбуки с ней уже показались в магазинахКомпания Lenovo, похоже, станет одним из первых производителей, которые выпустят ноутбуки, оснащённые дискретной графикой GeForce RTX 5050.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)