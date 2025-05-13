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**Nvidia скоро представит мобильную GeForce RTX 5050 — ноутбуки с ней уже пок...

Nvidia скоро представит мобильную GeForce RTX 5050 — ноутбуки с ней уже показались в магазинахКомпания Lenovo, похоже, станет одним из первых производителей, которые выпустят ноутбуки, оснащённые дискретной графикой GeForce RTX 5050.

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