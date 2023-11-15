Виктория Боня верит, будто Филипп Киркоров отказался посмотреть ей в глаза

В прошлом году между Викторией Боней и Филиппом Киркоровым произошел конфликт. Он начался с того, что Киркоров заслуженно негативно высказался певице Наргиз Закиров за ее бегство из России, а Боня решила вступиться за свою конкретно антироссийски настроенную коллегу.