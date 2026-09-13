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Курские новости

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Курские волейболистки «ЮзГУ-Атом» уступили в Хабаровске

Курские волейболистки «ЮзГУ-Атом» уступили в Хабаровске

Курская команда «ЮзГУ-Атом» уступила в первом матче нового турнира «Кубок телеканала «Волейбол», проиграв хозяйкам площадки «Амурским Тигрицам» со счетом 0:3.

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