Лантратова помогла воссоединить 12 семей в России и на Украине за 100 дней

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что за первые 100 дней в должности ей и её аппарату удалось воссоединить 12 семей, разлученных боевыми действиями на Украине.
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