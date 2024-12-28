В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России

12,8 тыс прочтений Вчера Оглавление Что задумала Финляндия На пороге Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.