На пути в Самарканд: в Брюсселе подбирают ключи к Центральной Азии ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Eduard
Вот! А какого черта развалили СССР,когла это было наше? Независимости не бывает вообще,но зачем мы всё отдали им? США это 50 Штатов,там почемунто никто не собирается даватт Штатам Независимость,это идиотизм.Центральная власть есть!
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20 час.
Eduard
Раздали Независимости,а теперь не знаем как собрать снова.Теперь обложены врагами да когда-то они составляли СССР!
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20 час.
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