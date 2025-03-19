Рустам МАСАЛИЕВ С приходом к власти в США Дональда Трампа ситуация на мировой внешнеполитической арене начинается складываться более чем занятно.
На пути в Самарканд: в Брюсселе подбирают ключи к Центральной Азии
Комментарии
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Eduard
Вот! А какого черта развалили СССР,когла это было наше? Независимости не бывает вообще,но зачем мы всё отдали им? США это 50 Штатов,там почемунто никто не собирается даватт Штатам Независимость,это идиотизм.Центральная власть есть!
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20 час.
Eduard
Раздали Независимости,а теперь не знаем как собрать снова.Теперь обложены врагами да когда-то они составляли СССР!
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20 час.
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