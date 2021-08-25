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Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, других стран-членов ОДКБ и Украины, сообщили в военном ведомстве.

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