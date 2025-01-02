Байден начал первое выступление после теракта с шутки

Байден начал выступление после теракта с шутки о своем появлении на публике Президент США Джо Байден начал свое первое выступление после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с шутки.
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