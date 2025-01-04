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Артемий Лебедев: «Я никогда не стираю носки. А трусы ношу по пять лет, пока они не превращаются в марлю»

Артемий Лебедев: «Я никогда не стираю носки. А трусы ношу по пять лет, пока они не превращаются в марлю»

Артемий Лебедев шокировал публику своими взглядами на моду. Дизайнер рассказал о неприязни к брендовым вещам и необычных привычках в ношении одежды.

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