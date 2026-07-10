Вулканический 2025-й: год огня и пепла в фотографиях

Минувший 2025 год оказался богат на события, связанные с вулканической активностью планеты. Огненные реки лавы, грандиозные столбы пепла и опасная, но притягательная работа учёных — всё это запечатлели фотографы со всего мира.
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