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Вулканический 2025-й: год огня и пепла в фотографиях

Вулканический 2025-й: год огня и пепла в фотографиях

Минувший 2025 год оказался богат на события, связанные с вулканической активностью планеты. Огненные реки лавы, грандиозные столбы пепла и опасная, но притягательная работа учёных — всё это запечатлели фотографы со всего мира.

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